В Петербурге за сутки COVID-19 заболело более 3 тыс. человек

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 3 155 петербуржец сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 901 человек. Третье место у Подмосковья — 916 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 625 человека. За сутки в 47-м регионе скончались шесть граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителям России рассказали, как восстановить обоняния после новой коронавирусной инфекции.