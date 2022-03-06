Синоптик Вильфанд предупредил петербуржцев о температурных аномалиях с 9 марта

Сильные морозы будут вызваны ультраполярным вторжением.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передают «РИА Новости». По словам специалиста, март месяц в Петербурге преподнесет температурные аномалии.

Вильфанд объяснил, что воздушные массы из самых холодных регионов страны, а также антициклон сформируют так называемое ультраполярное вторжение. В связи с этим в городе на Неве заметно похолодает. Морозца стоит ожидать сразу после Международного женского дня, с 9 марта.

Сначала холода обрушатся на Сибирь и Урал. Во вторую очередь непогода придет в Петербург, Москву, Поволжье.

Температурная аномалия будте от 7 до 12 градусов ниже нормы. Роман Вильфанд уверяет, что такая синоптическая ситуация в первый весенний месяц считается нормой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев 6 марта ожидает весенний снег и гололедица.