Россия назвала Эрдогану условия приостановки спецоперации на Украине

Россия назвала Эрдогану условия приостановки спецоперации на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, при каких условиях РФ остановит свою специальную операцию на Украине.

Как сообщает пресс-служба Кремля, главы двух государств провели телефонные переговоры. По словам российского президента, наша страна поставит на паузу спецоперацию, если Киев выполнит требования РФ.

Помимо этого, считает Путин, необходимым условием является прекращение Вооруженными силами Украины боевых действий.

Президент России заявил, что надеется на то, что во время следующего раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход и учтут складывающиеся реалии.

Также Путин сообщил об оказании помощи для безопасной эвакуации турецких граждан из районов боевых действий.

Эрдоган же объяснил, что не одобряет кампанию по дискриминации русской культуры и ее деятелей, которая только набирает обороты в ряде западных стран.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Франции Макрон призвал готовиться к «длительной войне».

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