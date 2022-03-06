С 7 марта всех российских пенсионеров, живущих в квартире, ждет новая беда

С 7 марта всех российских пенсионеров, живущих в квартире, ждет новая беда
Информацию об этом можно прочесть в 235-ой статье Гражданского кодекса. Фото: Pixabay

Пожилым гражданам, которые живут в своем единственном жилье, сообщили о новых рисках.

Primpress отмечает, что даже если у пенсионера вообще нет долгов, его могут «попросить» из своего жилища. Об этом сообщают новые решения судов, уверяет российский юрист Ирина Сивакова.

По словам специалиста, существует несколько причин, по которым пожилых людей могут выселять из квартиры. Кроме того, вполне возможно, что у гражданина просто изымут его квадратные метры. Долг по «коммуналке» тут не при чем.

Так, забрать недвижимость могут, если суд докажет, что пенсионер нарушает права своих соседей, а также обращается «бесхозяйственно» со своим жилищем.

Кроме того, крайняя мера может начать действовать, если пожилой жилец имеет много домашних питомцев и при этом не соблюдает санитарные правила.

Квартиру в этом случае выставят на продажу с публичных торгов. Помимо прочего, средства, которые выручат с продажи, отдадут пенсионеру, но вычтут деньги, затраченные на торги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 марта всех россиян с кредитами или ипотекой ждут изменения.

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