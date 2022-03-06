Ozon заявил о продолжении работы в России

В пресс-службе также отметили, что об изменениях в доставке клиента всегда уведомляют по электронной почте и sms. Фото: vk.com/ozon

В пресс-службе также отметили, что об изменениях в доставке клиента всегда уведомляют по электронной почте и sms. Фото: vk.com/ozon

Компания Ozon заявил, что продолжает обслуживать покупателей, включая обработку платежей картами Visa, MasterCard.

В сообщении ритейлера, опубликованном в воскресенье, 6 марта, говорится, что транзакции на платформе происходят без каких-либо сбоев.

«Клиенты по-прежнему могут оплачивать заказы картами Visa и MasterCard, выпущенными российскими банками», — сообщили в компании.

Также Ozon поддерживает оплату через «Мир». Вместе с тем в компании добавили, что на площадке принимаются карты «Мир» и другие платежные инструменты. При этом логистическая инфраструктура Ozon продолжает работать без перебоев.

Отмечается, что у компании есть запас товаров на складе, несмотря на повышенный спрос. Ozon ведёт переговоры с поставщиками о новых партиях товаров, которые будут поступать в Россию.

Напомним, Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности. Выпущенные этими системами в России карты не будут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, не остановят свою работу до истечения срока действия, как обычно, при этом операции по ним будут обрабатываться Национальной системой платежных карт.