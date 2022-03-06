Под Волховом произошло смертельное ДТП с участием фуры

Прибывшие на место происшествия врачи были вынуждены констатировать его смерть. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Прибывшие на место происшествия врачи были вынуждены констатировать его смерть. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Проезжую часть не смогли поделить легковой автомобиль и фура. Дорожный инцидент случился в ночь на 6 марта на трассе Волхов-Бабино-Иссад. Там легковушка столкнулась с фурой. В результате ДТП погиб водитель грузовика.

Подробности инцидента сообщаются в группе «ВКонтакте» аварийно-спасательной службы ЛО. Спасатели деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночное ДТП с лесовозами заблокировало съезд с ЗСД на Зеленогорское шоссе. На месте инцидента работали экстренные службы, дорожники ликвидируют последствия аварии.