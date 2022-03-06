Банк России ввел льготный период для поддержания ценных бумаг

ЦБ ввел льготный период для поддержания ценных бумаг в котировальных списках.

Как сообщается на сайте банка, льготный период вводится в части количества акций эмитента в свободном обращении — до 1 июля 2023 и в части уровня кредитного рейтинга эмитента — до 1 октября 2022.

Реализация этих мер позволит эмитентам, ценные бумаги которых включены в котировальные списки биржи, сохранить существующий уровень листинга (совокупность процедур включения ценных бумаг в биржевой список).

Ранее ЦБ и Правительство РФ разработали специальные антикризисные программы льготного кредитования бизнеса. В Банке России отметили, что вносится предложение предоставлять российскому бизнесу оборотных кредитов сроком до одного года. Также речь идет о предоставлении инвестиционных кредитов до трех лет. На соответствующие программы выделили лимит 500 млрд, при этом общая сумма поддержки составит 675 миллиардов рублей, учитывая существующий лимит программы стимулирования кредитов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Владимир Путин разрешил российским компаниям выплачивать долги зарубежным кредиторам в рублях.