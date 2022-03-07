Российским пенсионерам рассказали о новой повышенной сумме выплат с 7 марта

Российским пенсионерам рассказали о новой повышенной сумме выплат с 7 марта
Российским пенсионерам рассказали о новой повышенной сумме выплат с 7 марта. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Часть пожилых людей в России с 7 марта сможет получать специальную денежную выплату в увеличенном размере после недавней индексации.

В скором времени льготные категории граждан России могут рассчитывать на получение увеличенных ежемесячных денежных выплатах, или, как называют их в ПФР, ЕДВ. Об этом сообщает PRIMPRESS.

С февраля размеры ЕДВ были проиндексированы на 8,4%, в соответствии с этим в ближайшее время часть россиян сможет получить увеличенные суммы, а деньги будут поступать поверх пенсии.

В частности деньги получат пенсионеры с группой инвалидности. Первая группа сможет получить дополнительно 4 430 рублей в месяц, — это с учетом отказа от набора социальных услуг в натуральном виде. Для инвалидов второй группы максимальная доплата составляет 3 164 рубля, а тем. Пенсионерам с третьей группой инвалидности выплатят по 2 532 рубля.

Деньги уже зачисляются гражданам. С 7 марта ожидается очередное поступление.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пожилым людям, живущим в своем единственном жилье, сообщили о новых рисках. Даже если у пенсионера вообще нет долгов, его могут «попросить» из своего жилища.

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Российским пенсионерам рассказали о новой повышенной сумме выплат с 7 марта
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