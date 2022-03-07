Одинокий мусоровоз гуляет по Петроградской стороне утром 7 марта

Одинокий мусоровоз гуляет по Петроградской стороне утром 7 марта
Одинокий мусоровоз гуляет по Петроградской стороне утром 7 марта. Фото: Комитет по благоустройству

Началась новая неделя, на уборку улиц Северной столицы вышла специальная техника, — на Петроградской стороне одиноко гуляет пока единственный мусоровоз.

Как видно по карте Комитета по благоустройству, выполняет свою работу уборочная техника на Суворовском проспекте, — там также замечены мусоровозы, самосвалы и МСК. А вот на Невском проспекте и Гостином дворе пока никого нет.

Большое количество техники замечено в районе проспекта Народного Ополчения, — там работают самосвалы и СМК, распределители твердых реагентов. Погрузчики встречаются на проспекте Космонавтов, там же самосвалы МСК.

Проблемы с уборочной техникой на 7 утра понедельника в районе Большой и Малой Охты, «Пушкинской», «Достоевской». В Ленобласти с утренней уборкой сегодня также неважно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на участке внутреннего кольца КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей на 10 дней с 6 по 16 марта недоступны две полосы движения.

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