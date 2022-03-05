На КАД перекроют две полосы движения на 10 дней

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей на 10 дней станут недоступны две полосы движения. Ограничения будут действовать в период с 6 по 16 марта.

Об этом в субботу, 5 марта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение по двум полосам прекратится в связи с с производством дорожных работ на участке между транспортной развязкой на пересечении с проспектом Обуховской Обороны и транспортной развязкой на пересечении с Софийской улицей.

С 6 по 16 марта для автомобилистов будут закрыты третья и четвёртая полосы движения. При этом по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Отмечается, что работы будут вестись круглосуточно, в три смены.

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