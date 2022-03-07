Университет Хопкинса: на 7 марта COVID-19 заразилось более 445 млн человек по всему миру

На 7 марта COVID-19 заразилось более 445 млн человек по всему миру. Фото: pexels

На 7 марта COVID-19 заразилось более 445 млн человек по всему миру. Фото: pexels

По обновленным данным университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, коронавирусная инфекция была выявлена у 445 911 879 человек по всему миру.

При общем количестве зараженных более 445 млн по всему миру скончалось — 5 998 614 человек. Больше всего погибших зафиксировано в США, — 958 621. При этом заразилось там 79 271 466 человек.

На втором месте по количеству смертей от COVID-19 стоит Бразилия, где количество умерших достигло 652 438 человек среди 29 056 525 заболевших.

Россия находится на четвертом месте по количеству смертей. На сегодняшний день насчитывается 349 196 погибших и 16 698 139 заразившихся. Между Бразилией и Россией находится Индия, где 515 036 скончавшихся и 42 962 953 официально заразившихся.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 5 марта петербургский концертный зал «Гигант-холл» провел концерт группы «Алиса» с нарушение антиковидных норм.