«По 20 тысяч за путешествие»: с 15 марта в России продлится программа туристического кешбэка

&#171;По 20 тысяч за путешествие&#187;: с 15 марта в России продлится программа туристического кешбэка
С 15 марта в России продлится программа туристического кешбэка. Фото: pixabay

Граждане России смогут получить до 20 тысяч рублей за путешествия по России. Ростуризм заявил о продлении программы туристического кешбэка с 15 марта.

Денежную выплату может получить житель любого региона России, но с соблюдением некоторых условий. Об этом пишет PRIMPRESS.

Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, уже с 15 марта начнут продавать туры с возможностью вернуть с них часть денег. Такие продажи будут идти до 1 мая, а путешествовать можно до 1 июля.

Условия программы не меняются. Так, необходимо выбрать тур или забронировать отель через специальный сайт. При этом оплатить поездку нужно банковской картой национальной платежной системы «Мир». С каждой поездки человеку вернется 20% от общей стоимости. Максимум, который можно при этом получить, — 20 тысяч рублей.

Специалисты заверяют, что выплата должна прийти на карту, с которой была совершена оплата, в течение пяти дней.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторые пожилые россияне с 7 марта смогут получать специальную денежную выплату в увеличенном размере после недавней индексации. С февраля размеры ЕДВ были проиндексированы на 8,4%.

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