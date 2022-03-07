Товарооборот между Китаем и Россией вырос почти на 39% по итогам двух месяцев

Товарооборот между Китаем и Россией вырос почти на 39% по итогам двух месяцев. Фото: pixabay

Товарооборот между Китаем и Россией вырос почти на 39% по итогам двух месяцев. Фото: pixabay

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых двух месяцев 2022 года вырос на 38,5%.

Таким образом, за два месяца товарооборот между Россией и Китаем составил 26,431 миллиарда долларов. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

За два месяца экспорт товаров из Китая в Россию сильно увеличился на 41,5%в годовом выражении. В результате он составил 12,617 миллиарда долларов. Стало больше и продаж из России в Китай. На 35,8% выросли поставки из России в Китай, составив при этом 13,813 миллиарда долларов.

По итогам 2021 года рост товарооборота между Россией и Китаем достиг 35,8%. При этом он собрал рекордные 146,887 миллиарда долларов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что китайская социальная сеть TikTok приостановит распространение нового контента и ведение прямых эфиров в России.