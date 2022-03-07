Экономист предрек неблагоприятный исход для Германии в случае отказа от российского газа

Экономист предрек неблагоприятный исход для Германии в случае отказа от российского газа. Фото: Pixabay

Экономист предрек неблагоприятный исход для Германии в случае отказа от российского газа. Фото: Pixabay

Немецкий экономист Даниэль Штельтер предположил, что при отказе от российского топлива Запад и Германию ждет не самое благоприятное развитие событий.

По мнению эксперта, Запад и Германию ждет «плохое» и «очень плохое» будущее в случае отказа от российского газа. Об этом пишет журнал Focus.

Экономист считает, что есть два варианта развития событий, и оба они не самые привлекательные. Так, в первом случае экономист говорит о стагфляции, или росте цен при стагнации экономики Германии. При этом худшим вариантом эксперт считает отказ от нефти и газа России.

«Мы получим двузначные темпы инфляции, и наша экономика рухнет», — заявил Штельтер.

По мнению экономиста, последствия ощутят обе стороны, но Германия может столкнуться с большими трудностями из-за «непропорционально высокой» зависимости от ресурсов России.

Эксперт подчеркнул, что выбор стоит между стагфляцией и стагфляционной рецессией — экономика сокращается, а инфляция при этом растет.

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