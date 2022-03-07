Япония боится закрывать небо для России из-за импорта товаров

Япония боится закрывать небо для России из-за импорта товаров
Япония боится закрывать небо для России из-за импорта товаров. Фото: Pixabay

Япония не хочет закрывать небо для России, потому что боится, что в случае реализации закрытия могут возникнуть проблемы с поставками товара.

Власти Япония выразили опасения, что если страна закроет свое воздушное пространство для России, то она примет аналогичные меры, что сильно отразится на поставке продукции. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

«Географическое положение Японии отличается от США и европейских стран. Если Россия предпримет ответные меры, то это окажет большое влияние на поставки товаров», — подчеркнул источник в правительстве страны.

При этом в правящей Либерально-демократической партии Японии есть мнение, что ей необходимо «выровнять шаг» с Европой, которая запретила полеты авиакомпаниям России полеты над своей территорией, а в последствии призвать к этому другие страны Азии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota остановила производство своих автомобилей в России на фоне нарушений с логистической цепочкой поставок.

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