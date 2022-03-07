Скончался на месте: в Киришском районе «Вольво» с прицепом задавил мужчину

Погибшим оказался некий мужчина, которому на вид примерно 40-45 лет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, по факту случившегося в Киришском районе проводится проверка.

Так, 6 марта, примерно в 22 часа на 21 километре автодороги «Зуево-Новая Ладога» в Ленинградской области неработающий 53-летний мужчина совершил наезд на человека. Оказалось, что за рулем «Вольво» с полуприцепом сидел житель Великого Новгорода.

В результате аварии пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия.

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