8-летнего ребенка, переходившего Варшавскую улицу с родителями, сбил «Ситроен»

8-летнего ребенка, переходившего Варшавскую улицу с родителями, сбил &#171;Ситроен&#187;
Ребенка сбили, когда он переходил дорогу с родителями. Фото: "Яндекс панорамы"

Мальчик переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 6 марта, в 20 часов, школьник 2014 года рождения пересекал дорогу вместе со своими родителями в Московском районе.

Однако мальчика сбили у дома по Варшавской улице. Это сделал 46-летний автомобилист за рулем «Ситроен Берлинго». Ребенка пришлось госпитализировать после дорожно-транспортного происшествия. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино шумахер на «Жигулях» сбил девочку-подростка на переходе. Шестиклассница находится в тяжелом состоянии.

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