8-летнего ребенка, переходившего Варшавскую улицу с родителями, сбил «Ситроен»

Мальчик переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 6 марта, в 20 часов, школьник 2014 года рождения пересекал дорогу вместе со своими родителями в Московском районе.
Однако мальчика сбили у дома по Варшавской улице. Это сделал 46-летний автомобилист за рулем «Ситроен Берлинго». Ребенка пришлось госпитализировать после дорожно-транспортного происшествия. Он находится в состоянии средней степени тяжести.
По факту аварии проводится проверка.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино шумахер на «Жигулях» сбил девочку-подростка на переходе. Шестиклассница находится в тяжелом состоянии.