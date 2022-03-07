В Петербурге за сутки COVID заболели более 3 тыс. человек

В Петербурге за сутки ковид подцепили более 3 тыс. человек. Фото: pexels.com

В Петербурге за сутки ковид подцепили более 3 тыс. человек. Фото: pexels.com

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 3 096 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в понедельник, 7 марта, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на первом месте.

На второй строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 542 человека. Третье место у Подмосковья — 886 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 562 человек. За сутки в 47-м регионе скончались девять человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач заявила, что говорить о полной ликвидации коронавируса пока рано.