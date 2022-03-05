Врач заявила, что говорить о полной ликвидации коронавируса пока рано

Главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко рассказала, что рано или поздно коронавирус станет не таким агрессивным, ситуация с ним будет управляемым, но говорить о полной его ликвидации какое-то время не придется, так как это новый вирус.

«И максимально позитивное, что мы от него ждем, что он станет в какой-то степени сезонным, но, опять же, все зависит от нас самих», — приводит ее слова РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 16 775 024 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 354 787 летальных исходов, выздоровел 14 263 191 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что раскрыта доля заражений «стелс-омикроном» в России.

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3. Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР.