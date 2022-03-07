Правительство Российской Федерации утвердило список недружественных стран

США и страны ЕС во главе списка недружественный стран. Фото: pexels

США и страны ЕС во главе списка недружественный стран. Фото: pexels

Соединенные Штаты Америки и страны Европейского союза во главе списка недружественных государств.

ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кабмина, пишет, что Правительство России подписало распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против РФ, ее компаний и граждан.

В списке оказались:

США;

Канада;

страны ЕС;

Великобритания с ее территориями (Джерси, Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар);

Украина;

Черногория;

Швейцария;

Албания;

Андорра;

Исландия;

Лихтенштейн;

Монако;

Норвегия;

Сан-Марино;

Северная Македония;

Япония;

Южная Корея;

Австралия;

Микронезия;

Новая Зеландия;

Сингапур;

Тайвань.

Отмечается, что россияне и компании имеют возможность расплатиться в рублях по валютным обязательствам перед кредиторами из вышеперечисленных недружественных государств.

Так, плательщик должен попросить банк в России открыть ему спецсчет в рублях «С» на имя зарубежного кредитора.

На этот счет должник переведет деньги в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство России и ЦБ предоставят бизнесу льготные кредиты по антикризисным программам