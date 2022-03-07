Правительство Российской Федерации утвердило список недружественных стран

Соединенные Штаты Америки и страны Европейского союза во главе списка недружественных государств.
ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кабмина, пишет, что Правительство России подписало распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против РФ, ее компаний и граждан.
В списке оказались:
- США;
- Канада;
- страны ЕС;
- Великобритания с ее территориями (Джерси, Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар);
- Украина;
- Черногория;
- Швейцария;
- Албания;
- Андорра;
- Исландия;
- Лихтенштейн;
- Монако;
- Норвегия;
- Сан-Марино;
- Северная Македония;
- Япония;
- Южная Корея;
- Австралия;
- Микронезия;
- Новая Зеландия;
- Сингапур;
- Тайвань.
Отмечается, что россияне и компании имеют возможность расплатиться в рублях по валютным обязательствам перед кредиторами из вышеперечисленных недружественных государств.
Так, плательщик должен попросить банк в России открыть ему спецсчет в рублях «С» на имя зарубежного кредитора.
На этот счет должник переведет деньги в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство России и ЦБ предоставят бизнесу льготные кредиты по антикризисным программам