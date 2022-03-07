Правительство Российской Федерации утвердило список недружественных стран

Правительство Российской Федерации утвердило список недружественных стран
США и страны ЕС во главе списка недружественный стран. Фото: pexels

Соединенные Штаты Америки и страны Европейского союза во главе списка недружественных государств.

ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кабмина, пишет, что Правительство России подписало распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против РФ, ее компаний и граждан.

В списке оказались:

  • США;
  • Канада;
  • страны ЕС;
  • Великобритания с ее территориями (Джерси, Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар);
  • Украина;
  • Черногория;
  • Швейцария;
  • Албания;
  • Андорра;
  • Исландия;
  • Лихтенштейн;
  • Монако;
  • Норвегия;
  • Сан-Марино;
  • Северная Македония;
  • Япония;
  • Южная Корея;
  • Австралия;
  • Микронезия;
  • Новая Зеландия;
  • Сингапур;
  • Тайвань.

Отмечается, что россияне и компании имеют возможность расплатиться в рублях по валютным обязательствам перед кредиторами из вышеперечисленных недружественных государств.

Так, плательщик должен попросить банк в России открыть ему спецсчет в рублях «С» на имя зарубежного кредитора.

На этот счет должник переведет деньги в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство России и ЦБ предоставят бизнесу льготные кредиты по антикризисным программам

недружественные страны страны ЕС США ЦБ экономика


 

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