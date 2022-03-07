Таксиста, домогавшегося 10-летнюю девочку по дороге в школу, задержали

Чтобы задержать подозреваемого правоохранительным органам потребовалось два дня.
Как пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ, оперативники задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении ребенка. Он проживает в городе Кудрово Ленинградской области.
Оперативники завели уголовное дело, водителю грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что бабушка пострадавшей девочки в Кудрово вызвала для нее такси до школы в субботу, 5 марта. Водитель приставал к ребенку. Тогда к стражам порядка обратилась сама бабушка. Она заявила, что таксист во время поездки до учебного заведения трогал несовершеннолетнюю.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Невском проспекте четверо мигрантов похитили девушку.