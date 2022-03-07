Таксиста, домогавшегося 10-летнюю девочку по дороге в школу, задержали

Таксиста, домогавшегося 10-летнюю девочку по дороге в школу, задержали
Водитель приставал к ребенку, пока вез его в школу. Фото: pixabay

Чтобы задержать подозреваемого правоохранительным органам потребовалось два дня.

Как пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ, оперативники задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении ребенка. Он проживает в городе Кудрово Ленинградской области.

Оперативники завели уголовное дело, водителю грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что бабушка пострадавшей девочки в Кудрово вызвала для нее такси до школы в субботу, 5 марта. Водитель приставал к ребенку. Тогда к стражам порядка обратилась сама бабушка. Она заявила, что таксист во время поездки до учебного заведения трогал несовершеннолетнюю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Невском проспекте четверо мигрантов похитили девушку.

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