Авто завязало в узел: в массовом ДТП, на Малоохтинском, возможно, погиб водитель

Авто завязало в узел: в массовом ДТП, на Малоохтинском, возможно, погиб водитель
Подробности происшествия пока неизвестны. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

По словам очевидцев происходящего, водитель такси не подает признаков жизни.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в понедельник, 7 марта.

Массовое дорожно-транспортное происшествие более, чем из шести машин произошло на Малоохтинском проспекте перед мостом Александра Невского.

Свидетели случившегося заявляют, что в аварии погиб водитель такси. Его машину буквально завязало в узел. Кроме того, пострадала девушка-пассажир этого автомобиля.

Отмечалось, что ДТП спровоцировало пробку от Большеохтинского моста.

Авария произошла недалеко от моста Александра Невского. Фото: «ДТП и ЧП Петербурга»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель каршеринга погиб у метро «Электросила» после встречи со столбом.

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