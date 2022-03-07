Авто завязало в узел: в массовом ДТП, на Малоохтинском, возможно, погиб водитель

По словам очевидцев происходящего, водитель такси не подает признаков жизни.
Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в понедельник, 7 марта.
Массовое дорожно-транспортное происшествие более, чем из шести машин произошло на Малоохтинском проспекте перед мостом Александра Невского.
Свидетели случившегося заявляют, что в аварии погиб водитель такси. Его машину буквально завязало в узел. Кроме того, пострадала девушка-пассажир этого автомобиля.
Отмечалось, что ДТП спровоцировало пробку от Большеохтинского моста.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель каршеринга погиб у метро «Электросила» после встречи со столбом.