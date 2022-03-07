ДТП со столбом: водитель каршеринга погиб у метро «Электросила»

Недалеко от станции метро «Электросила» в Петербурга произошло смертельно ДТП.
Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в понедельник, 7 марта, арендованный автомобиль каршеринга влетел в столб. По всей видимости, водитель, попавший в дорожно-транспортное происшествие в Московском районе города скончался.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели Ленинградской области приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Приозерском районе. Дорожный инцидент случился в 12:01 мск 6 марта в деревне Ольховка. Пострадавшего пришлось деблокировать.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что под Волховом произошла смертельная авария с участием фуры. В результате ДТП погиб водитель грузовика.