ДТП со столбом: водитель каршеринга погиб у метро «Электросила»

Авария со смертельным исходов произошла у метро "Электросила". Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Авария со смертельным исходов произошла у метро "Электросила". Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Недалеко от станции метро «Электросила» в Петербурга произошло смертельно ДТП.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в понедельник, 7 марта, арендованный автомобиль каршеринга влетел в столб. По всей видимости, водитель, попавший в дорожно-транспортное происшествие в Московском районе города скончался.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели Ленинградской области приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Приозерском районе. Дорожный инцидент случился в 12:01 мск 6 марта в деревне Ольховка. Пострадавшего пришлось деблокировать.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что под Волховом произошла смертельная авария с участием фуры. В результате ДТП погиб водитель грузовика.