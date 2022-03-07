Nissan готовится к остановке своего завода в Петербурге в ближайшие дни

Автоконцерн Nissan анонсировал остановку работы своего завода в Петербурге «в ближайшие дни». Об этом сообщается на сайте компании.

«Относительно деятельности в России уже остановлен экспорт автомобилей в Россию, (а теперь) в ближайшие дни планируется остановить завод в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении. Отмечается также, что автоконцерн предоставит гуманитарную помощь Украине в 2,5 млн евро.

Автопроизводители массово объявляют о приостановке работы в России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дочерняя организация Honda Motor Co «Хонда Мотор РУС» перестанет поставлять новые автомобили на отечественный рынок в течение 2022 года. Об этом в среду, 30 декабря, заявила японская корпорация. Решение, принятое компанией, объясняется новой стратегией работы в условиях меняющейся автомобильной промышленности.