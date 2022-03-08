Уборочная техника проехала мимо Петроградского района

Уборочная техника проехала мимо Петроградского района
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противогололедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

При этом машин в городе оказалось задействовано малое количество – большое всего спецтехники можно увидеть в центре Петербурга и на Васильевском острове. Считанное число машин заметно и в Калининском, Московском и Фрунзенском районах. Совсем без уборки остается Петроградский район.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что март месяц в Петербурге преподнесет температурные аномалии. Морозца стоит ожидать сразу после Международного женского дня, с 9 марта. Температурная аномалия будет от 7 до 12 градусов ниже нормы. Синоптик уверяет, что такая синоптическая ситуация в первый весенний месяц считается нормой.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга новости СПб уборка города


 

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