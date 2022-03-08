За ДТП с погибшим на Малоохтинском задержали водителя «БМВ»

За ДТП с погибшим на Малоохтинском задержали водителя &#171;БМВ&#187;
За рулем "БМВ" находился 21-летний молодой человек, который с 2019 года 11 раз привлекался к административной ответственности. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге правоохранители задержали автомобилиста, устроившего массовое ДТП с погибшим возле моста Александра Невского.

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, серьезная авария произошла в понедельник в 14:20 у дома №80/2 по Малоохтинскому проспекту. Автомобиль «БМВ М-4» врезался в попутные «Ниссан Кашкай», «Мазда-3», «Ситроен С4» и «Шевроле Круз», а также такси «Хендай Солярис».

В ДТП погиб 48-летний таксист, а его 30-летняя пассажирка получила травмы средней тяжести и была госпитализирована в Мариинскую больницу.

За рулем «БМВ» находился 21-летний молодой человек, который с 2019 года 11 раз привлекался к административной ответственности. Сообщается, что он не справился с управлением.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Автомобилист задержан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что авто завязало в узел: в массовом ДТП на Малоохтинском погиб водитель.

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За ДТП с погибшим на Малоохтинском задержали водителя «БМВ»
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