Зеленский заявил о готовности обсуждать признание Крыма, ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать вопросы Крамы и Донецкой и Луганской народных республик.
Украинский лидер заявил в интервью телеканалу ABC, что Киев может обсуждать и искать компромисс по поводу того, как люди из Крыма, ДНР и ЛНР будут жить дальше.
Так он ответил на вопрос о готовности признать Крым российским и независимость республик. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что помощник президента России Владимир Мединский заявил, что ожидания от третьего раунда переговоров с Украиной не оправдались. Он выразил надежду, что в следующий раз стороны смогут сделать более существенный шаг вперед. Переговоры будут продолжены.