Зеленский заявил о готовности обсуждать признание Крыма, ДНР и ЛНР

Зеленский заявил о готовности обсуждать признание Крыма, ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что Киев может обсуждать и искать компромисс. Фото: администрация президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать вопросы Крамы и Донецкой и Луганской народных республик.

Украинский лидер заявил в интервью телеканалу ABC, что Киев может обсуждать и искать компромисс по поводу того, как люди из Крыма, ДНР и ЛНР будут жить дальше.

Так он ответил на вопрос о готовности признать Крым российским и независимость республик. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что помощник президента России Владимир Мединский заявил, что ожидания от третьего раунда переговоров с Украиной не оправдались. Он выразил надежду, что в следующий раз стороны смогут сделать более существенный шаг вперед. Переговоры будут продолжены.

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