Синоптик Юрий Куткевич, рассказал, когда в Петербург придет весеннее тепло

Синоптик Юрий Куткевич, рассказал, когда в Петербург придет весеннее тепло
Потепление в Петербурге не за горами. Фото: pixabay

9 и 10 марта в Санкт-Петербурге будут самыми холодными днями на неделе.

Жителям Северной столицы рассказали, когда же в городе настанет долгожданное тепло. Ведь из-за антициклона в Петербурге стало морозно, случаются и снегопады. Однако еще немного и погода станет куда лучше. Об этом заявил синоптик Юрий Куткевич «НЕВСКИМ НОВОСТЯМ».

Эксперт добавил, что холоднее всего будет 9 и 10 марта. В темное время суток температура опустится до -12…-14 градусов. В Ленобласти же морозы ударят до -25 градусов. При этом днем прогнозируется -5…-6 градусов. Петербуржцы даже будут видеть на небе солнце.

Начиная с 11 марта, в городе начнется долгожданное потепление. Воздух прогреется до +2 градусов. Осадков и сильного ветра не будет. Ближе к выходным столбики термометров покажут +5…+7 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик Вильфанд предупредил петербуржцев о температурных аномалиях с 9 марта.

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