Компания Apple выпустила новый iPhone SE

Компания Apple выпустила новый iPhone SE
В начале марта Apple объявила о приостановке поставок своих устройств в страну и закрыла собственный онлайн-магазин. Фото: unsplash

Американская компания Apple показала новый бюджетный смартфон iPhone SE.

Презентация демонстрируется на сайте Apple, однако россияне лишены возможности посмотреть видеозапись, на которой Apple представляет обновленную версию iPhone SE.

Известно, что iPhone SE третьего поколения остался в дизайне времен iPhone 8. При этом он получит процессор А15, который стоит в iPhone 13. Кроме того, у него будет поддержка сетей 5G. Цена смартфона составляет 429 долларов. Продажи откроются 18 марта.

В настоящий момент неизвестно, будут ли смартфоны продаваться в РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что будет ли дефолт в 2022 году. Какие товары стоит закупить сегодня.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Samsung уличили в занижении производительности флагманских смартфонов.

apple iphone se весенняя презентация


 

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