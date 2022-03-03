Samsung уличили в занижении производительности флагманских смартфонов

В список попали Instagram, Microsoft Office, Netflix, Google Keep, TikTok, а также другие популярные сервисы. Фото: pixabay

В список попали Instagram, Microsoft Office, Netflix, Google Keep, TikTok, а также другие популярные сервисы. Фото: pixabay

Samsung мог искусственно замедлять работу в тысячах различных приложениях на своих устройствах.

С проблемами столкнулись в том числе пользователи Instagram и TikTok. Причиной проблем может быть приложение Samsung Game Optimizing Service, которое предустановлено почти на всех смартфонах компании. Приложение должно оптимизировать работу игр, чтобы увеличить время автономной работы гаджета.

Как сообщил портал Android Authority, компания уже разбирается в возникшей проблеме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили об угрозе блокировки смартфонов в связи с санкциями из-за ситуации на Украине. Эксперты полагают, что такой исход маловероятен, ведь это заставит пользователей по всему миру усомниться в безопасности своего устройства, заключили эксперты. Однако петербуржцы уже пожаловались на проблемы с оплатой покупок через Apple Pay и Google Pay