Starbucks приостановит свою деятельность на территории России

Компания Starbucks в связи с ситуацией на Украине ставит на паузу свою деятельность в пределах Российской Федерации.

Об этом сообщил президент компании Кевин Джонсон, пишет ТАСС.

«Сегодня мы приняли решение приостановить деятельность в России, включая отгрузку всей продукции Starbucks», — заявляет представитель компании.

Добавляют, что компания «окажет поддержку почти двум тысячам партнеров в России, которые зависят от Starbucks».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что магазин H&M приостановил продажи в России из-за ситуации на Украине.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что производитель потребительских товаров Unilever заявил о приостановке своей деятельности на территории Российской Федерации. К слову, Unilever принадлежат такие бренды, как Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Domestos, Cif Черный жемчуг, Лесной бальзам и другие.