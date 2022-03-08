Поставка товаров брендов Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Domestos, Cif приостанавливается в РФ

Поставка товаров брендов Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Domestos, Cif приостанавливается в РФ
Средства гигиены, моющие средства компании Unilever перестанут доставлять в РФ. Фото: Pixabay

Производитель потребительских товаров Unilever заявил о приостановке своей деятельности на территории Российской Федерации.

К слову, Unilever принадлежат такие бренды, как Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Domestos, Cif Черный жемчуг, Лесной бальзам и другие. Как передают во вторник, 8 марта, РИА Новости, работа компании ставит на паузу экспорт продукции в Россию и импорт из нее.

Помимо этого, издательский дом Condé Nast, выпускающий журналы Vogue и GQ, также на время приостанавливает издательские операции в Condé Nast Russia.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фоне антироссийских санкций в связи со специальной операцией на Украине на территории России начали закрываться магазины. Крупные бренды массово уходят из Северной столицы. В торговом центре «Галерея» на Лиговском проспекте закрылись магазины одежды H&M, Puma, Mango, Women’secret, Zara, Mango, Bershka. Chanel, в котором продавалась косметика, также покинул петербургский рынок.

Condé Nast Dove Rexona Unilever приостановка деятельности


 

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