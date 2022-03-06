Петербург массово покидают крупные бренды: рассказываем, какие магазины уже закрылись

Петербург массово покидают крупные бренды: рассказываем, какие магазины уже закрылись
Ряд магазинов перестал работать в Петербурге. Фото: Pixabay

В фоне антироссийских санкций в связи со специальной операцией на Украине на территории России начали закрываться магазины. Крупные бренды массово уходят из Северной столицы.

В торговом центре «Галерея» на Лиговском проспекте закрылись магазины одежды H&M, Puma, Mango, Women’secret, Zara, Mango, Bershka. Chanel, в котором продавалась косметика, также покинул петербургский рынок.

Несмотря на то, что компании надеятся продолжить свою работу через некоторое время, на входе для покупателей вывесили таблички. Магазины извинились за предоставленные неудобства, а также заявили, что магазины закрыты временно.

Кроме магазина Сhanel, реализующего косметическую продукцию, перестал работать и бутик на Невском проспекте, в доме №151. Свою деятельность прекратил и магазин швейцарских часов Omega.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что японская компания Toyota приостанавливает производство автомобилей в России.

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