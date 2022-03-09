«Макдоналдс» закроет все рестораны в Петербурге, сотрудникам будут платить зарплату

«Макдоналдс» закроет все рестораны в Петербурге, сотрудникам будут платить зарплату
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s временно приостановит работу в России. Фото: pixabay.com

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s временно приостановит работу в России. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

«Макдоналдс» закроет все 850 ресторанов в стране, в которых работали более 60 тыс. человек, говорится в сообщении.

Всего в ресторанах работали 62 тыс. сотрудников. Компания пообещала, что продолжит выплачивать зарплату всем своим работникам. Пока неизвестно, когда сеть сможет вернуться в Россию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американская компания The Coca-Cola Company заявила о решении приостановить свою работу в России. Компания PepsiCo также сообщила о решении приостановить продажу в России прохладительных напитков.

Напомним, в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство россиян эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков.

Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.

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