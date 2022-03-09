Назван размер новых пособий на детей от 8 до 16 лет для бедных семей

Заявление на получение пособия в большинстве случаев можно будет направить через портал госуслуг. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Заявление на получение пособия в большинстве случаев можно будет направить через портал госуслуг. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Родители более чем пяти миллионов детей в возрасте от 8 до 16 лет смогут получить новое пособие. Подробности рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Выплаты начнутся с 1 апреля, а подать заявление родители могут уже с мая. Средства назначаются сразу на 12 месяцев. Будет применен институт социального казначейства, то есть родители смогут подать заявления на получение помощи через портал Госуслуг, сообщили «РИА Новости».

Базовый размер выплаты составит в среднем 6 150 рублей на ребенка. В том случае, если это не улучшит финансовое состоянии семьи, ее среднедушевые доходы будут по-прежнему ниже прожиточного минимума, то размер пособия будет увеличен.

Деньги будут поступать на банковский счет, привязанный к карте «МИР», уточнили в министерстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пенсионный фонд России с 3 марта начнет зачислять на банковские карты россиян «Мир» 7700 рублей. Деньги положены не всем гражданам.

Рассчитывать на получение выплаты смогут многие российские семьи с детьми до 1,5 лет. Уже 3 марта родителям поступят выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Это будут пособия по уходу за ребенком, которые положены таким гражданам за февраль 2022 года.

Напомним, в текущем году в России состоится еще как минимум три повышения пенсий разных категорий граждан. Пенсия с надбавкой начнёт поступать только после увольнения гражданина.