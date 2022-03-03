На карту «МИР»: ПФР перечислит россиянам по 7700 рублей

Пенсионный фонд России с 3 марта начнет зачислять на банковские карты россиян «Мир» 7700 рублей. Деньги положены не всем гражданам.

Рассчитывать на получение выплаты смогут многие российские семьи с детьми до 1,5 лет. Уже 3 марта родителям поступят выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Это будут пособия по уходу за ребенком, которые положены таким гражданам за февраль 2022 года.

Как сообщил PRIMPRESS, при этом деньги поступят исключительно неработающим гражданам. Те, кто трудится официально, получат деньги через Фонд социального страхования.

Отмечается, что уже сегодня данные выплаты поступят тем, кто оформили получение пособий на карты. Если же получение пособий идет через отделения почты, то выплаты могут прийти позднее. Выплаты посредством Почты России производятся согласно графику — в период до 21 марта.

Напомним, что 7 марта время работы почтовых отделений сократится на 1 час. 8-го же марта отделения связи будут закрыты на всей территории России в связи с праздниками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в текущем году в России состоится еще как минимум три повышения пенсий разных категорий граждан. Пенсия с надбавкой начнёт поступать только после увольнения гражданина

Напомним, 1 марта в России вступил в силу закон об индексации пенсий военных в отставке на 8,6 процентов. Речь идет о вышедших на пенсию сотрудниках МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ФСИН и других структур. Согласно документу, средний размер пенсии по выслуге лет увеличится до 33,3 тыс. рублей в месяц. Главным условием для этого является стаж работы в гражданских структурах. В 2022 году перечисленные параметры составляют 13 лет.

Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным 25 февраля, опубликован на интернет-портале правовой информации. 1 марта закон вступил в силу.

Кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.