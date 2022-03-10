Клиенты Сбербанка могут воспользоваться правом на кредитные каникулы

С 8 марта клиентам Сбербанка разрешено провести реструктуризацию долга. Кредитные каникулы позволят им на время избавиться от финансового бремени, пишет ПРАЙМ. Программа будет действовать до 30 сентября, таким образом, у россиян есть еще более полугода, чтобы воспользоваться правом на льготный период.

Россияне, имеющие кредиты в Сбербанке, могут взять передышку в ежемесячной уплате взносов. Это стало возможным благодаря федеральному закону 106-ФЗ, предполагающему реструктуризацию кредитов. Такие «каникулы» призваны поддержать россиян, оказавшихся в тяжелом финансовом положении из-за экономического кризиса.

Согласно федеральному закону, владелец кредита вправе обратиться в финансовое учреждение, перед которым он имеет долговые обязательства, и попросить оформить ему льготный период. Стоит отметить, что подобное нововведение касается не всех россиян, а только самых социально незащищенных категорий граждан.

Обращаясь в банк с такой просьбой, клиент должен соответствовать определенным требованиям. А именно доход гражданина за месяц, предшествующий дню обращения, должен уменьшиться не менее чем на треть. Необходимо предъявить соответствующие документы, которые подтверждают этот факт.

Кроме того, у Сбера есть своя программа кредитной реструктуризации. Она также разработана для клиентов, которые в силу обстоятельств не могут погашать задолженность на прежних условиях. Ею можно воспользоваться при потере работы, сокращении заработка, уходе в армию, декрете, потере трудоспособности.

Реструктуризация может осуществляться различными путями. Это перерыв в погашении кредита и процентов, либо временное сокращение регулярных взносов, либо удлинение срока кредитования. При этом владельцы кредиток могут воспользоваться правом только на заморозку ежемесячных платежей.