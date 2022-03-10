В Гидрометцентре рассказали, когда придет потепление в России

Стало известно, когда придет потепление в России.

По словам синоптиков, повышение дневных температур в центре европейской части России до положительных отметок стоит ожидать уже 12 марта, а в воскресенье потеплеет уже до плюс 7 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В субботу в центре европейской России дневные температуры будут уже положительными. Это связано с прекращением влияния воздушных масс с северо-востока и тем, что днем солнечная энергия будет способствовать повышению температуры»,- приводит его слова РИА «Новости».

В воскресенье температура воздуха ожидается на уровне +3 — +5 градусов. Далее столбики термометров будут показывать +2 — +7 градусов.