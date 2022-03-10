Врачи рассказали, к чему может привести дефицит белка в рационе

Врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина рассказала, что для нормального функционирования иммунной системы наиболее важен животный белок. По ее словам, растительный белок неполноценен, и фактор защиты будет срабатывать плохо.

По ее словам, для слаженного функционирования иммунной системы крайне важны и витамины группы B.

«Дефицит их может проявиться в виде, например, высыпаний на коже. Человек, говорит, хлеб не ем, каши не ем, а я ему отвечаю, что гордиться нечем», — приводит ее слова URA.RU.

Диетолог Наталья Круглова отметила, что в сбалансированном питании должно быть 50% белка животного и 50% — растительного происхождения.

«Если есть дефицит животного белка, то человек будет более подвержен болезням. Хотя в целом вегетарианский, веганский, рацион питания может удовлетворять эту потребность», — считает она.

Животный белок содержится в мясе, яйцах и молочных продуктах.