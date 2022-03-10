Пенсионерам России пообещали внеплановую индексацию в ближайшее время

Пенсионеров Российской Федерации обрадовали грядущей индексацией. Теперь они смогут получать больше денег от государства. Прибавка будет действовать уже с апреля, передает издание PRIMPRESS.

Хорошая новость коснулась неработающих пожилых граждан России. Напомним, что индексация пока применяется только к выплатам тех пенсионеров, которые по достижении соответствующего возраста ушли на заслуженный отдых.

Внеплановое повышение стало возможным после того, как глава государства Владимир Путин принял соответствующий закон. Он позволяет объявлять внеплановые индексации различных выплат, направленных на улучшение финансового положения уязвимых категорий россиян.

Данная мера социальной поддержки должна помочь пенсионерам, оказавшимся в затруднительном положении на фоне роста инфляции. Депутаты подтвердили, что новая индексация произойдет совсем скоро.

Екатерина Стенякина, представляющая профильный комитет Государственной Думы, сделала пояснения. На сколько именно возрастет пенсия в скором времени, пока не уточняется, однако с максимальной долей вероятности пенсии станут больше. Величина надбавки находится на стадии обсуждения.

В конце прошлого месяца инфляция составляла около 10 процентов. На этом рост цен явно не закончится, так как в ближайшее время из-за колебаний курса рубля наценки на товары продолжатся. Исходя из таких прогнозов, пенсии должны прибавить как минимум 5 процентов.

Напомним, что величина предыдущей индексации составила 8,6 %. После ее принятия средний размер пенсий поднялся до уровня 18 тысяч 984 рублей. Если ожидаемый прирост пенсий действительно составит 5 процентов, то величина пенсии возрастет до 20 тысяч рублей.