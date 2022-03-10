Центробанк дал разъяснения по поводу работы карт Visa и Mastercard с 10 марта

Регулятор прокомментировал сообщение о том, что две крупнейшие платежные системы прекращают работу в России с 10 марта. Как следует из информации, опубликованной на сайте Центробанка, это не затронет операции на территории страны.

ЦБ пояснил, что бесперебойная работа пластика Visa и Mastercard на территории Российской Федерации продолжится. Ограничения затронут только тех держателей карт, которым нужно расплачиваться ими за границей.

Также вступают в силу и другие ограничения, которые уже были озвучены ранее. Любители совершать покупки в режиме онлайн больше не смогут покупать товары в заграничных интернет магазинах. Перестанут работать на территории России и сервисы бесконтактной оплаты – ApplePay и GooglePay.

В Российской Федерации пластик Visa и Mastercard по-прежнему пригоден для совершения любых привычных операций: оплаты счетов, товаров, услуг. Можно беспрепятственно вносить средства через банкоматы и снимать их, а также переводить необходимые суммы на другие карты посредством онлайн-банкинга.

Тем, кому скоро нужно продлять пластик, беспокоиться не о чем. Многие кредитные учреждения уже сообщили, что будут продлевать срок действия ранее оформленного пластика. Потом они перевыпустят для своих клиентов карты «МИР». С этой российской платежной системой можно совершать все те же операции, что и с заграничными, которые попали под санкции.

Отмечается, что у «МИР» уже есть свой электронный сервис MirPay. Он позволяет оплачивать все покупки посредством мобильного телефона на Android. Пластик, выпущенный «МИР», работает в Турции, Вьетнаме, Армении, Казахстане, Абхазии и других странах ближнего зарубежья.

Отмечается, что россиянам не нужно беспокоиться о работоспособности карт в России и самостоятельно предпринимать какие-либо действия. Например, закрывать ныне действующие карты Visa и Mastercard для последующего перехода на «МИР».

Центробанк обратил внимание россиян на то, что в связи с нестабильной экономической ситуацией мошенники проявляют повышенную активность. Они звонят от имени ЦБ и предлагают совершить какие-либо действия. Никаких обзвонов и специальных рассылок Банк России не проводит, а получив подобный звонок, его нужно сразу сбросить.