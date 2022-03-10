К концу 2022 года эксперты прогнозируют ускорение инфляции до 20%

По прогнозам экспертов, инфляция в России к концу текущего 2022 года может ускориться до 20%, но к концу следующего года замедлиться на 8%.

Эксперты спрогнозировали ускорение инфляции к концу текущего года, при этом курс в среднем составит 110 рублей, а номинальные зарплаты вырастут на 9,5%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на опрошенных ЦБ аналитиков.

Отмечается, что Банк России и правительство страны принимают меры с целью ограничить масштаб экономического спада, а также недопущения затяжного периода высокой инфляции, заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин.

По данным опроса аналитиков, в декабре 2022 года инфляция составит 20%, а в следующем году — 8%. Ожидается, что в 2024 году инфляция замедлится до 4,8%. Также предполагается, что ставка Центробанка к концу года снизится до 18,9% с настоящих 20%. Уже к концу 2023 года ставка будет снижена до 14,1%, а к концу 2024 года, вероятно, — до 7,8%.

Также эксперты считают, что в связи с этим темпы роста номинальной зарплаты в ближайшие годы составят по 9,5%.

Касательно ВВП, то тут специалисты предположили его спад в 2022 году на 8%, но в 2023 году темпы роста экономики нормализуются и составят 1%.