Цены на бензин на российских АЗС начали снижаться

Цены на бензин на российских АЗС начали снижаться
Бензин начинает дешеветь. Фото: Pixabay

На фоне снижения оптовых цен на топливо в российских регионах начал дешеветь бензин.

На Санкт-Петербургской бирже с 28 февраля бензин АИ-92 подешевел на 24,5% до 36,8 тысячи рублей за тонну, АИ-95 — на 22% до 40,1 тысячи рублей.

Как сообщает РБК, уже можно заметить, как на некоторых заправках начинают снижаться цены. Особенно бензин дешевеет на независимых сетях, которые приобретают его через трейдеров на бирже или напрямую.

Например, в первые дни марта цены на топливо снизились в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что на это повлияло снижение оптовых цен на топливо, отсутствие проблем с логистикой и достаточное количество запасов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ЦБ не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи 10 марта.

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