Центробанк: российская экономика вернется к росту в 2023 году

Центробанк: российская экономика вернется к росту в 2023 году
Консенсус-прогноз показывает возвращение экономики к росту в 2023 году. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Опрошенные Банком России эксперты ожидают, что российская экономика начнет восстанавливаться в 2023 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Центробанка среди 18 экономистов из различных организаций.

Согласно ожиданиям экспертов, в 2022 году будет снижение ВВП на 8% вместо роста на 2,4%. Прогноз на следующий год снижен на 1,1 процентный пункт, до 1%.

Как объяснил зампред ЦБ Алексей Заботкин, значительный пересмотр консенсус-оценок отражает резкое изменение экономических условий, которое наблюдается вв последние недели. При этом консенсус-прогноз показывает возвращение экономики к росту в 2023 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что финансисты рассказали россиянам, что сейчас рекомендуется делать с накоплениями.

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