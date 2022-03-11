Глава МВФ допустила возможность дефолта в России

Кристалина Георгиева объяснила, что это может произойти из-за санкций, введенных на фоне ситуации на Украине. Фото: скриншот Instagram

Кристалина Георгиева объяснила, что это может произойти из-за санкций, введенных на фоне ситуации на Украине. Фото: скриншот Instagram

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что дефолт в России больше не является чем-то невероятным.

Георгиева в эфире телеканала CNBC заявила о существующей возможности дефолта в России. Она объяснила, что это может произойти из-за санкций, введенных на фоне ситуации на Украине. По ее словам, санкции загнали РФ в рецессию, которая, по прогнозам МВФ, будет носить глубокий характер. Об этом пишет РИА Новости.

«Что касается дефолта, этот сценарий более не представляется невероятным», — подчеркнула Георгиева.

Она добавила, что не собирается спекулировать на подобную тему. По мнению главы МВФ, на ситуацию может повлиять длительность действия санкций и возможность России выплачивать долги, но ясной картины пока не видится.

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