Глава МВФ допустила возможность дефолта в России

Глава МВФ допустила возможность дефолта в России
Кристалина Георгиева объяснила, что это может произойти из-за санкций, введенных на фоне ситуации на Украине. Фото: скриншот Instagram
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что дефолт в России больше не является чем-то невероятным.
Георгиева в эфире телеканала CNBC заявила о существующей возможности дефолта в России. Она объяснила, что это может произойти из-за санкций, введенных на фоне ситуации на Украине. По ее словам, санкции загнали РФ в рецессию, которая, по прогнозам МВФ, будет носить глубокий характер. Об этом пишет РИА Новости.
«Что касается дефолта, этот сценарий более не представляется невероятным», — подчеркнула Георгиева.
Она добавила, что не собирается спекулировать на подобную тему. По мнению главы МВФ, на ситуацию может повлиять длительность действия санкций и возможность России выплачивать долги, но ясной картины пока не видится.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что опрошенные Банком России эксперты ожидают, что российская экономика начнет восстанавливаться в 2023 году.
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