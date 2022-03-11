Мокрый снег и +2 ожидаются в Петербурге в пятницу

За погоду в Северной столице 11 марта будет отвечать теплый атмосферный фронт. Петербуржцев ждет плюсовая температура и мокрый снег.

Об этом говорится в прогнозе ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

Теплый атмосферный фронт надвигается на Петербург с северо-запада. Его стараниями небо затянет облаками, а ветер усилится. Местами пройдет небольшой, мокрый снег. Температурный фон продолжит постепенно повышаться.

Сегодня в городе будет от 0 до +2 градусов. Скорость западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 769 мм рт.ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что синоптик Юрий Куткевич рассказал, когда в Петербург придет весеннее тепло.