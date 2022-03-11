Китайские СМИ: хакеры используют компьютеры КНР для атак на Россию

Большинство адресов, с которых совершались атаки, находятся в Соединенных Штатах. Фото: pixabay

Большинство адресов, с которых совершались атаки, находятся в Соединенных Штатах. Фото: pixabay

Иностранные хакеры начали взламывать компьютеры в Китае с целью последующих кибератак на Россию, Украину и Белоруссию.

Как сообщает агентство «Синьхуа», интернет-пространство КНР подвергается кибератакам с конца февраля. Причем хакеры действуют из-за рубежа. Посредством кибератак они захватывали контроль над компьютерами в Китае, а после атаковали Россию, Украину и Белоруссию.

Анализ показал, что большинство адресов, с которых совершались атаки, находятся в Соединенных Штатах, передает ТАСС. Небольшое количество приходятся на Германию, Нидерланды и другие страны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Генпрокуратура РФ проследит за компаниями, ушедшими с российского рынка. Прокуроры установили жесткий контроль за соблюдением условий трудовых договоров, порядком выплаты зарплаты и определением ее размера, исполнением взятых на себя обязательств перед контрагентами, а также обязательств перед Россией.