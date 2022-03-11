Старшеклассник попал в реанимацию с отравлением наркотиками в Петербурге

В Калининском районе Петербурга полиция разбирается в обстоятельствах госпитализации 16-летнего подростка, который получил тяжелое отравление из-за наркотиков.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось вечером 9 марта в доме по улице Академика Лебедева. Жительница дома заметила на лестничной клетке сына своей соседки, который был в неадекватном состоянии, и позвонила матери. Та увела сына домой и вызвала скорую помощь. Своей матери подросток рассказал, что нашел на улице закладку с наркотическим веществом и употребил его.

Школьника госпитализировали в детскую больницу в тяжелом состоянии с острым ингаляционным отравлением. Он находится в реанимации.

Полиция выяснила, десятиклассник состоит на учете в ПДН, проживает только с матерью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.