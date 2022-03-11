11 марта россияне разово получат по 20 тыс. 473 рублей на карту от ПФР

11 марта россияне разово получат по 20 тыс. 473 рублей на карту от ПФР
Некоторые граждане получат разовые выплаты от Пенсионного фонда России (ПФР). Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Жителям России сообщили о разовой выплате от Пенсионного Фонда.

Могут рассчитывать на выплату в размере 20 тыс. рублей граждане, у которых родился ребёнок.

Работающие россияне получат деньги от работодателя, а неработающие от ПФР. От Фонда 20 тыс. 473 рубля полагаются безработному родителю ребёнка, его попечителю, опекуну или усыновителю.

При проживании в регионе с районным коэффициентом размер выплаты будет выше.

Отмечается, что для получения денег, Фонду необходимо предъявить подтверждающие документы. Деньги начислят на банковскую карту заявителя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским пенсионерам 1957–1967 годов рождения дадут крупную выплату. Чаще всего суммы выплачиваются от 10 и до нескольких сотен тысяч рублей.

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11 марта россияне разово получат по 20 тыс. 473 рублей на карту от ПФР
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