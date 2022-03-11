С 1 мая некоторым россиянам начнут выдавать по 12 000 рублей

Многих жителей Российской Федерации ждет приятный сюрприз. Глава государства Владимир Путин пообещал отдельным категориям граждан новые денежные выплаты, пишет PRIMPRESS.

Рассчитывать на получение средств могут семьи с детьми, возраст которых позволяет им отдыхать в лагерях. Отмечается, что перечисления средств затронут участников программы туристического кешбэка. Подобные меры социальной поддержки ранее уже предпринимались государством, и многие россияне успели воспользоваться выгодным предложением.

Напомним, что в 2021 году многие семьи, которые направляли детей на отдых в оздоровительные учреждения, возвращали себе 50 процентов стоимости тура. При этом лимит на получателя льготы составлял 20000 рублей.

Сегодня родителям снова предоставлена возможность получить туристический кэшбэк. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал указание Министерству труда завершить подготовку проекта до 1 мая. Также глава государства призвал уполномоченные органы оповестить об этом население, чтобы как можно больше россиян смогли воспользоваться льготой.

Отмечается, что есть важное условие участия в программе туристического кэшбэка. Для этого необходимо, чтобы тур в детское оздоровительное учреждение был оплачен безналичным способом и расчет производился при помощи карты «МИР».

Данные статистики говорят о том, что в 2021 году поправили здоровье по путевкам с кэшбэком 384 000 детей. Государство компенсировало родителям более 4,5 млрд рублей. Таким образом, величина выплаты на каждого отдыхающего составила в среднем 11 718 рублей.

Напомним, что в прошлом году для получения возврата половины стоимости путевки лагерь должен был находиться в списке участников программы. При покупке тура нужно было убедиться, что данное предложение имеет специальную метку. Если у родителя был специальный льготный сертификат на оплату части путевки, то 50 процентов возвращались только с самостоятельно внесенной суммы.